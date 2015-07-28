美国与朝鲜进行核谈判时将展现灵活性--美特使

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔7月27日 - 美国六方会谈特别代表塞勒（Sydney Seiler）周一称，近期与伊朗达成的协议显示若对方有意愿，美国可以展现灵活性；如果朝鲜希望进行核项目谈判，也将包括在内。
朝鲜曾表示，不愿与美国进行伊朗式的对话，放弃其核能力。朝鲜称其核能力是对美国敌对政策的“必要威慑”。
塞勒表示，当朝鲜愿意结束其外交上的孤立时，美国对朝鲜的对话大门仍敞开。
“伊朗核协议显示了谈判可以带来的价值和可能性，”塞勒在首尔对记者们说道。
“它再次表明当我们的谈判方有意愿时我们的意愿，表明当朝鲜决定希望走不同道路时我们的灵活性，”他说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。