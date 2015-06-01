美国官员称中国认同对朝鲜施压是推动朝鲜半岛无核化的关键

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月29日 - 美国朝鲜政策特别代表金成（Sung Kim）周五称，中国认同向朝鲜施压是推动朝鲜半岛无核化的重要因素。
美国国务卿克里上周称中美正在讨论对朝鲜实施进一步制裁，他认为朝鲜“尚未接近”采取必要行动结束核项目。
“中国认同施压是我们解决朝鲜问题的重要组成部分，”Kim在北京举行的媒体会上说道。
中国政府发言人对置评请求并未立即作出回复。
金成还指出，美国相信中国全面执行了联合国安理会对朝鲜的制裁决议。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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