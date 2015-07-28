美国与朝鲜进行核谈判时将展现灵活性--美特使

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月27日 - 美国六方会谈特别代表塞勒（Sydney Seiler）周一称，近期与伊朗达成的协议显示若对方有意愿，美国可以展现灵活性；如果朝鲜希望进行核项目谈判，也将包括在内。

朝鲜曾表示，不愿与美国进行伊朗式的对话，放弃其核能力。朝鲜称其核能力是对美国敌对政策的“必要威慑”。

塞勒表示，当朝鲜愿意结束其外交上的孤立时，美国对朝鲜的对话大门仍敞开。

“伊朗核协议显示了谈判可以带来的价值和可能性，”塞勒在首尔对记者们说道。

“它再次表明当我们的谈判方有意愿时我们的意愿，表明当朝鲜决定希望走不同道路时我们的灵活性，”他说道。（完）