美国与朝鲜进行核谈判时将展现灵活性--美特使

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月27日 - 美国六方会谈特别代表塞勒（Sydney Seiler）周一称，近期与伊朗达成的协议显示若对方有意愿，美国可以展现灵活性；如果朝鲜希望进行核项目谈判，也将包括在内。
朝鲜曾表示，不愿与美国进行伊朗式的对话，放弃其核能力。朝鲜称其核能力是对美国敌对政策的“必要威慑”。
塞勒表示，当朝鲜愿意结束其外交上的孤立时，美国对朝鲜的对话大门仍敞开。
“伊朗核协议显示了谈判可以带来的价值和可能性，”塞勒在首尔对记者们说道。
“它再次表明当我们的谈判方有意愿时我们的意愿，表明当朝鲜决定希望走不同道路时我们的灵活性，”他说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”