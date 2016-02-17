美国F-22隐形战机飞越韩国 下月还将进行大规模联合军演

路透韩国乌山2月17日（记者 Do-gyun Kim） - 美国驻扎在日本冲绳的四架F-22隐形战斗机周三飞越韩国，在朝鲜最近进行火箭发射后彰显美军武力。美国和韩国下月还将进行联合军演，对来自朝鲜的威胁作出回应。

韩国和美国指责朝鲜2月7日进行的是远程导弹试射，违反了联合国安理会决议，而朝鲜称其发射的是地球观测卫星。

美国军方周末称，已经向韩国部署了更多爱国者导弹拦截系统，作为对朝鲜挑衅的回应。

美韩还可能开始讨论部署末段高空区域反导系统（THAAD）。

上个月，美国B-52轰炸机在韩国进行了低空飞行。

韩国官员称，定于3月开始美韩联合军演将是有史以来规模最大的一次。（完）