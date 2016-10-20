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时事要闻 | 2016年 10月 20日 星期四 09:58 BJT

美国战略司令部称侦测到朝鲜弹道导弹发射失败

路透华盛顿10月19日 - 美国战略司令部称，侦测到朝鲜于2200GMT在朝鲜西北部的龟城市附近发射导弹失败。

美国战略司令部称，北美防空司令部(NORAD)认为，这次导弹发射不会对北美构成威胁，并补充称该枚导弹据信为舞水端中程弹道导弹。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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