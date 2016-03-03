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时事要闻 | 2016年 3月 4日 星期五 07:54 BJT

美国敦促朝鲜不要采取挑衅行动

路透华盛顿3月3日 - 美国国防部周四对朝鲜领导人金正恩的言论做出回应，称朝鲜应该“避免采取加剧紧张局势的挑衅行动”。金正恩此前下令做好随时使用核武器准备。

“我们知道相关报道，正在与本地区盟国协调，密切关注朝鲜半岛局势，”五角大楼发言人Bill Urban表示。

“我们敦促朝鲜避免采取加剧紧张局势的挑衅行动，致力于履行其的国际义务与承诺。”(完)

(编译 张涛；审校 郑茵)

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