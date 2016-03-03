美国敦促朝鲜不要采取挑衅行动

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透华盛顿3月3日 - 美国国防部周四对朝鲜领导人金正恩的言论做出回应，称朝鲜应该“避免采取加剧紧张局势的挑衅行动”。金正恩此前下令做好随时使用核武器准备。
“我们知道相关报道，正在与本地区盟国协调，密切关注朝鲜半岛局势，”五角大楼发言人Bill Urban表示。
“我们敦促朝鲜避免采取加剧紧张局势的挑衅行动，致力于履行其的国际义务与承诺。”(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。