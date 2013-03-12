美国对朝鲜主要外汇机构采取新制裁--白宫幕僚

路透纽约3月11日 - 美国总统奥巴马的国家安全顾问Tom Donilon周一表示，美财政部针对朝鲜的主要外汇机构--朝鲜贸易银行(Foreign Trade Bank)进行制裁，因该银行涉及支持朝鲜的核武器计划。

Donilon在纽约Asia Society的演讲中还称，在平壤威胁其邻国之时，中国不应与朝鲜“如常进行商业往来”。

“美国将不接受朝鲜为拥核国家，”Donilon在预备的讲稿指出。“在朝鲜寻求发展可瞄准美国的核导弹之际，美国也不会坐视不管。”(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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