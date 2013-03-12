美国对朝鲜主要外汇机构采取新制裁--白宫幕僚

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透纽约3月11日 - 美国总统奥巴马的国家安全顾问Tom Donilon周一表示，美财政部针对朝鲜的主要外汇机构--朝鲜贸易银行(Foreign Trade Bank)进行制裁，因该银行涉及支持朝鲜的核武器计划。
Donilon在纽约Asia Society的演讲中还称，在平壤威胁其邻国之时，中国不应与朝鲜“如常进行商业往来”。
“美国将不接受朝鲜为拥核国家，”Donilon在预备的讲稿指出。“在朝鲜寻求发展可瞄准美国的核导弹之际，美国也不会坐视不管。”(完)
(编译 张若琪 审校 张荻)
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路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
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