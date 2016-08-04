美韩须领会中俄警告深意 否则要承担其引发的后果--人民日报

路透北京8月4日 - 中国官媒人民日报周四继续刊发署名钟声的评论文章称，美韩须领会中俄严正警告的深意，如果美韩悟不出中俄严正警告的深意、一意孤行推进部署“萨德”反导系统，那么美韩就要承担其狂妄之举所引发的后果，并对破坏国际局势稳定负责。

文章称，中俄均为联合国安理会常任理事国，两国不仅拥有自己的安全利益，而且肩负着维护世界和平稳定的特殊责任。下一步，中俄以美韩预测不到、承受不起的反制措施应对强推“萨德”反导系统之举，既是对自身安全利益的捍卫，也是对全球战略平衡和国际关系体系稳定负责。

“无论是从东北亚安全秩序还是全球战略稳定的角度看，美韩在韩国部署“萨德”反导系统的危害性都不容小觑。”文章称，中俄两国反对域外势力加强在东北亚的军事存在，反对在该地区部署美国新的反导据点。

朝鲜半岛问题在东北亚安全秩序的转换过程中具有重要的牵动作用。中方一向强调，阻止朝鲜半岛安全局势恶化须标本兼治，全面系统解决问题。实现半岛无核化，实现有关国家关系正常化，构筑东北亚和平安全机制，是缔造朝鲜半岛和平稳定的重要方面。

道理简单得很，建立在“战略互疑”“战略对抗”基础上的安全格局终不可能持久。然而，美国及其盟友始终没有放弃强化军事存在以打压对手，进而获得实力优势、心理安慰的陈旧思维。 文章称，美韩极力推动在韩国部署“萨德”反导系统，就是这种陈旧思维主导的又一次冒险，其冲击波远远超出朝鲜半岛、东北亚地区，严重威胁全球战略稳定。

以牺牲他国利益为代价谋求自己的绝对安全，这是典型的无理和霸道。对此，必须予以强有力的回击。否则，美国及其追随者就不会明白“吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子”这样一个朴素的道理，甚至会变本加厉，不断制造新的事端。

早在今年6月，中俄两国元首即发表《关于加强全球战略稳定的联合声明》，强调美韩在韩国部署“萨德”系统与导弹扩散领域面临的实际挑战和威胁毫不相干，与其宣称的目的也明显不符，将严重损害包括中俄在内的域内国家战略安全利益，中俄两国对此强烈反对。

文章称，日前中俄两国代表就东北亚安全再次进行磋商，明确表示中俄作为全面战略协作伙伴，将进一步加强沟通协调，以最可靠、最有效方式切实维护两国利益特别是战略安全利益。

中俄两国不希望看到东北亚重新陷入冷战状态，不希望看到国际舞台上掀起新一轮军备竞赛。但是，国际局势的走向、国际关系的氛围是由有关各方共同构建的，需要有关各方相向而行。

“如果美韩悟不出中俄严正警告的深意、一意孤行推进部署“萨德”反导系统，那么，美韩就要承担其狂妄之举所引发的后果，并对破坏国际局势稳定负责。”文章称。

针对美韩在韩国部署“萨德”反导系统一事，中国官媒近期连续刊发措词严厉的评论文章。人民日报周三刊登署名钟声的文章称，美韩在韩国部署“萨德”反导系统对中国战略安全形成严重现实威胁，中国对此不会无动于衷，中国安全利益不容蓄意损害。（完）