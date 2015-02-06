美国议员开始推动对朝鲜实施更多制裁

路透华盛顿2月5日（记者 Patricia Zengerle） - 美国议员们周四提出法案，通过对与朝鲜开展业务的外国企业实施更严厉惩罚，加大对朝鲜的制裁力度。该法案可能对中国企业影响最大。

“由国家支持的针对索尼影业的黑客攻击出现后，这个获得两党支持的法案意在针对朝鲜获取硬通货和其他物资以维持政权的渠道，”该法案的联合发起者、共和党议员Ed Royce说道。

“此外，该法案还要求政府采取一切措施对朝鲜以及支持朝鲜发展核武器项目的国家和企业实施制裁，”美国众议院外事委员会主席Royce在声明中称。

韩国产业通商资源部的数据显示，朝鲜大部分业务与中国有关，2013年朝鲜90%的出口目的地是中国。

此举获得来自民主党和共和党的支持，包括共和党议员Royce和民主党议员Eliot Engel。

参议院也可能提出类似的法案。该法案料在参众两院都获得强大的两党支持。

根据该法案，对与朝鲜核项目等非法行为有直接关系者以及与朝鲜开展业务、向朝鲜政府提供硬通货者，美国官员可以冻结他们在美国境内的资产。

Royce指出，该法案还将针对帮助朝鲜核项目、走私、洗钱和侵犯人权的银行，以及那些帮助朝鲜对美国发动黑客攻击的个人。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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