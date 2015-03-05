美国驻韩大使在首尔遇袭 脸部受伤（更新版）

路透首尔3月5日（记者 James Pearson/Ju-min Park） - 韩国警方及目击者称，美国驻韩国大使李柏特（Mark Lippert）周四早晨在首尔出席一个朝鲜统一问题早餐会时遭一名男子袭击并脸部受伤，但伤势不严重。

42岁的李柏特脸部受伤出血，但遇袭后被送往医院时仍可行走。后来有消息称其情况稳定，华盛顿官员称李柏特的伤势不会危及生命。

“我们强烈谴责这次暴力行为，”美国国务院发言人Marie Harf说道。

白宫官员称，美国总统奥巴马迅速致电李柏特，希望他早日康复。

袭击者被警方逮捕，身份为55岁的Kim Ki-jong。目击者和警方称，他使用小水果刀进行了袭击。

警方称，Kim Ki-jong于2010年试图扔一块混凝土袭击日本驻韩国大使，被判缓刑。

Kim身穿韩国传统服装，袭击李柏特前高喊“朝韩应统一”。他还高喊反对“战争演练”，所指的显然是本周开始的年度美韩联合军事演习。

警方称，Kim是组织该活动的支持朝鲜半岛统一组织的成员。他还曾因独岛（日本称竹岛）纠纷独自向日本抗议。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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