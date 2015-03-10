美国驻韩国大使遇袭后出院

路透首尔3月10日（记者 James Pearson） - 美国驻韩国大使李柏特（Mark Lippert）周二出院，五天前被韩国民族主义者刺伤脸部，缝了80针。

警方准备起诉55岁的Kim Ki-jong，罪名包括谋杀未遂。李柏特脸部被深深划伤，腕部也被刺伤。

42岁的李柏特自去年11月上任后，就以可接近、非正式的行事方式而知名。袭击引发对其安保安排的质疑。

韩国政府随后加强对外交机构的安保，包括美国驻韩国大使馆。

“我们已将开放和友好作为我们的使命，这不会改变，”李柏特在守卫森严的延世大学Severance医院举行的记者会上说道。

李柏特拒绝对安保安排可能做出的改变发表评论。他表示，希望尽快重返工作岗位，身体能完全康复。

“总之，我感觉非常好。这当然是个吓人的意外。但我现在能走路，能说话，能抱我的孩子，能拥抱我的妻子，因此我感觉非常好，”李柏特说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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