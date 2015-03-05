更新版 2-美国驻韩大使在首尔遇袭，脸部受伤

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
（新增朝中社评论）
路透首尔3月5日 - 美国驻韩国大使李柏特（Mark Lippert）周四早晨在首尔出席一个朝鲜统一问题早餐会时遭到一名韩国男子袭击，脸部受伤，随后接受了两个半小时的手术。
42岁的李柏特脸部和手腕受伤出血，但遇袭后被送往医院时仍可行走。医生们随后称，手术“非常成功”，李柏特的情况稳定，他的脸部缝了80针。
警方抓获了55岁的袭击者Kim Ki-jong。警方称，Kim Ki-jong 2010年曾试图向日本驻韩国大使投掷混凝土，后被判缓刑。
警方在进行审问后表示，袭击的目的是抗议美韩联合军事演习，Kim称演习影响韩国和朝鲜的和解。
目击者和警方称，Kim进行袭击时使用的是小水果刀。
“我们强烈谴责这种暴力行为，”美国国务院发言人哈弗（Marie Harf）表示。
白宫官员称，美国总统奥巴马致电李柏特，希望他早日康复。
Kim身穿韩国传统服装，袭击李柏特前高喊“朝韩应统一”。他还高喊反对“战争演练”，所指的显然是本周开始的年度美韩联合军事演习。
朝中社称这次袭击是“好战的美国应得的惩罚”，并称这“正义的一刀”显示了反对韩美军演的韩国人的愤怒。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。