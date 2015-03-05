更新版 2-美国驻韩大使在首尔遇袭，脸部受伤

(本文由路透中文网编译提供)

（新增朝中社评论）

路透首尔3月5日 - 美国驻韩国大使李柏特（Mark Lippert）周四早晨在首尔出席一个朝鲜统一问题早餐会时遭到一名韩国男子袭击，脸部受伤，随后接受了两个半小时的手术。

42岁的李柏特脸部和手腕受伤出血，但遇袭后被送往医院时仍可行走。医生们随后称，手术“非常成功”，李柏特的情况稳定，他的脸部缝了80针。

警方抓获了55岁的袭击者Kim Ki-jong。警方称，Kim Ki-jong 2010年曾试图向日本驻韩国大使投掷混凝土，后被判缓刑。

警方在进行审问后表示，袭击的目的是抗议美韩联合军事演习，Kim称演习影响韩国和朝鲜的和解。

目击者和警方称，Kim进行袭击时使用的是小水果刀。

“我们强烈谴责这种暴力行为，”美国国务院发言人哈弗（Marie Harf）表示。

白宫官员称，美国总统奥巴马致电李柏特，希望他早日康复。

Kim身穿韩国传统服装，袭击李柏特前高喊“朝韩应统一”。他还高喊反对“战争演练”，所指的显然是本周开始的年度美韩联合军事演习。

朝中社称这次袭击是“好战的美国应得的惩罚”，并称这“正义的一刀”显示了反对韩美军演的韩国人的愤怒。（完）