美国驻韩国大使遇袭后出院

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月10日 - 美国驻韩国大使李柏特（Mark Lippert）周二出院，五天前被韩国民族主义者刺伤脸部，缝了80针。
警方准备起诉55岁的Kim Ki-jong，罪名包括谋杀未遂。李柏特脸部被深深划伤，腕部也被刺伤。
42岁的李柏特自去年11月上任后，就以可接近、非正式的行事方式而知名。袭击引发对其安保安排的质疑。
韩国政府随后加强对外交机构的安保，包括美国驻韩国大使馆。
“我们已将开放和友好作为我们的使命，这不会改变，”李柏特在守卫森严的延世大学Severance医院举行的记者会上说道。
李柏特拒绝对安保安排可能做出的改变发表评论。他表示，希望尽快重返工作岗位，身体能完全康复。
“总之，我感觉非常好。这当然是个吓人的意外。但我现在能走路，能说话，能抱我的孩子，能拥抱我的妻子，因此我感觉非常好，”李柏特说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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