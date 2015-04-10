美韩官员认为朝鲜打算挑衅 但无进行核试验的迹象

路透首尔4月10日 - 美国和韩国国防部长周五称，朝鲜打算利用发射导弹加剧地区紧张局势，但似乎不准备进行第四次核试验或是发射远程导弹。

就在美国国防部长卡特周二抵达亚洲访问日本和韩国前，朝鲜从其西海岸发射了两枚地对空导弹。

4月3日，朝鲜从其西海岸发生了四枚短程导弹。

“朝鲜近期发射导弹再次说明其有意继续挑衅，”卡特在首尔的新闻会上说道。

卡特指出，美国军方正在开发并准备向该地区部署新的武器，包括新的隐形轰炸机和不同级别的海军舰艇。

卡特和韩国国防部长韩民求称，他们没有探讨在韩国部署末段高空区域防御（THAAD）系统对抗朝鲜核导弹威胁的可能性。

韩民求指出，朝鲜似乎短期内不准备再次发射远程导弹或进行核试验。

“但鉴于他们过去的行为，当他们的战略目标没有达到时，他们总是有采取挑衅的可能性。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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