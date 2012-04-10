美国称美韩认为朝鲜发射导弹是挑衅

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透华盛顿4月9日电---美国五角大楼发言人George Little表示，美国国防部长帕内塔周一晚间与韩国国防部长金宽镇通电话，讨论朝鲜计划发射导弹一事。
“两位领导人都认为朝鲜发射导弹是严重挑衅，违反了朝鲜的国际义务以及联合国安理会决议，”Little称。
周一早些时候，美国敦促朝鲜不要进行核试验或发射卫星，并呼吁中国发挥对朝鲜的影响力，防止类似的“挑衅行为”。
韩国媒体周日报导称，朝鲜不顾美国和邻国反对，不仅在推进卫星发射计划，还准备进行第三次核试验。
美国国务院重申了敦促朝鲜勿发射卫星的忠告，称此举违反联合国安理会决议以及2月29日的弃核化协议。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。