日本表示出口海产品可以安全消费

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
路透东京9月6日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，日本出口的海产品可以安全消费，因为该国执行了严格的检查程序。
在此之前，韩国表示现在禁止进口日本八个县的海产品，其中包括福岛，因担心福岛核电站的核污染问题。
菅义伟在例行记者会上说，“我们根据国际标准进行严格的安全控制，如果(辐射)数值高于国际标准，将不允许发运。”(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
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路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。