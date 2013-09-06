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国际财经 | 2013年 9月 6日 星期五 12:19 BJT

日本表示出口海产品可以安全消费

路透东京9月6日 - 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，日本出口的海产品可以安全消费，因为该国执行了严格的检查程序。

在此之前，韩国表示现在禁止进口日本八个县的海产品，其中包括福岛，因担心福岛核电站的核污染问题。

菅义伟在例行记者会上说，“我们根据国际标准进行严格的安全控制，如果(辐射)数值高于国际标准，将不允许发运。”(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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