韩国在朝鲜核试验后寻求部署美国战略武器

路透首尔1月7日（记者 Ju-min Park/Se Young Lee） - 韩国一名军方官员周四称，韩国正在和美国商讨在朝鲜半岛部署美国战略武器。

朝鲜周三宣布成功进行氢核装置试验。美国政府和武器专家对朝鲜的说法表示怀疑，但是对朝鲜实施进一步制裁的声音增加。

韩国一名军方官员告诉路透，韩国和美国探讨了在朝鲜半岛部署美国战略武器的问题，但是拒绝提供进一步细节。

朝鲜上次在2013年进行核试验之后，美国曾出动两架具备核打击能力的B2隐形轰炸机在韩国上空执行，以展示军力。当时朝鲜以对美国发动核打击作出回应。

韩国称其没有考虑拥有核遏制力量。专家称美国也几乎不可能在韩国重新部署1991年撤出的战术核导弹。

华盛顿智库国际战略研究中心的国防政策专家Anthony Cordesman称，美国因对挑衅朝鲜当局心存忧虑，军事回应也将有限。

“该地区局势的任何升级，任何过度反应不但会轻易导致韩国和朝鲜之间的冲突，而且还会让中国和美国及日本陷入对抗，”Cordesman指出。（完）