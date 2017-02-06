百利得获选为日本高田重整案最后候选投资方--消息

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田(7312.T)已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子(600699.SS)旗下。
消息人士周六向路透表示，负责遴选过程的指导委员会告知高田客户，已选出KSS为高田提供财务援助。高田及KSS均不予置评。
先前路透及其他媒体曾报导，包括瑞典Autoliv(ALV.N)等数家汽车零部件供应商，均在争取投资高田之列。
高田去年设立一指导委员会，负责挑选投资方的过程，并聘请Lazard(LAZ.N)担任顾问。
宁波均胜电子成立于2004年，客户包括大众(VOWG_p.DE)、福特汽车(F.N)、及通用汽车(GM.N)等。均胜电子持续扩张全球版图，2011年收购德国普瑞(Preh)，去年收购KSS。
若KSS成功出线，可能会在高田取得某种形式的控制权。
路透先前曾报导，KSS准备与美国股权收购公司贝恩资本合作救援高田。
由于约有1亿个可能存在缺陷的高田安全气囊充气器待召回，高田已向同业对手求助提供替换部件，其中包括Autoliv及日本大赛璐(4202.T)。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”