百利得获选为日本高田重整案最后候选投资方--消息

路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田(7312.T)已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子(600699.SS)旗下。

消息人士周六向路透表示，负责遴选过程的指导委员会告知高田客户，已选出KSS为高田提供财务援助。高田及KSS均不予置评。

先前路透及其他媒体曾报导，包括瑞典Autoliv(ALV.N)等数家汽车零部件供应商，均在争取投资高田之列。

高田去年设立一指导委员会，负责挑选投资方的过程，并聘请Lazard(LAZ.N)担任顾问。

宁波均胜电子成立于2004年，客户包括大众(VOWG_p.DE)、福特汽车(F.N)、及通用汽车(GM.N)等。均胜电子持续扩张全球版图，2011年收购德国普瑞(Preh)，去年收购KSS。

若KSS成功出线，可能会在高田取得某种形式的控制权。

路透先前曾报导，KSS准备与美国股权收购公司贝恩资本合作救援高田。

由于约有1亿个可能存在缺陷的高田安全气囊充气器待召回，高田已向同业对手求助提供替换部件，其中包括Autoliv及日本大赛璐(4202.T)。(完)