独家：特朗普女婿库什纳与俄驻美大使有过三次未披露接触--消息

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿5月26日 - 美国七位现任和前任官员告诉路透，美国特朗普总统女婿、白宫高级顾问库什纳(Jared Kushner)在2016年总统竞选活动期间和之后，曾与俄罗斯驻美大使进行过至少三次此前未披露的接触。
其中两位消息人士称，这些接触包括去年4-11月间的两次电话通话。另两位消息人士说，在美国联邦调查局(FBI)针对特朗普竞选团队是否曾与俄罗斯勾结的调查中，库什纳到今年初已成为重点调查对象。后两位消息人士分别为美国现任和前任执法官员。
这两位消息人士说，库什纳最初引起FBI调查员的注意是在去年，当时FBI开始仔细审查前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)和俄罗斯官员之间的联系。
这位现任执法官员说，虽然FBI正在调查库什纳同俄罗斯的接触，但他目前并不是那宗调查的目标。
有关这两次电话通话的最新信息，以及路透披露的其他细节，有助于解释库什纳最初是何时因何事引起FBI的关注，同时也表明他与俄罗斯驻美大使基斯利亚克(Sergei Kislyak)的接触比白宫方面所承认的要更为广泛。
FBI未予作评，俄罗斯大使馆称政策不允许就个人的外交接触发表评论。白宫未对寻求置评的请求做出回应。
库什纳的律师戈尔利克(Jamie Gorelick)称，库什纳不记得在4-11月期间与基斯利亚克有过任何电话通话。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。