独家：特朗普女婿库什纳与俄驻美大使有过三次未披露接触--消息

路透华盛顿5月26日 - 美国七位现任和前任官员告诉路透，美国特朗普总统女婿、白宫高级顾问库什纳(Jared Kushner)在2016年总统竞选活动期间和之后，曾与俄罗斯驻美大使进行过至少三次此前未披露的接触。

其中两位消息人士称，这些接触包括去年4-11月间的两次电话通话。另两位消息人士说，在美国联邦调查局(FBI)针对特朗普竞选团队是否曾与俄罗斯勾结的调查中，库什纳到今年初已成为重点调查对象。后两位消息人士分别为美国现任和前任执法官员。

这两位消息人士说，库什纳最初引起FBI调查员的注意是在去年，当时FBI开始仔细审查前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)和俄罗斯官员之间的联系。

这位现任执法官员说，虽然FBI正在调查库什纳同俄罗斯的接触，但他目前并不是那宗调查的目标。

有关这两次电话通话的最新信息，以及路透披露的其他细节，有助于解释库什纳最初是何时因何事引起FBI的关注，同时也表明他与俄罗斯驻美大使基斯利亚克(Sergei Kislyak)的接触比白宫方面所承认的要更为广泛。

FBI未予作评，俄罗斯大使馆称政策不允许就个人的外交接触发表评论。白宫未对寻求置评的请求做出回应。

库什纳的律师戈尔利克(Jamie Gorelick)称，库什纳不记得在4-11月期间与基斯利亚克有过任何电话通话。(完)