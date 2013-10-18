背景资料：美国劳工部宣布新的数据公布日期

路透10月17日 - 美国劳工部周四宣布了一些经济数据的新公布日期，此前这些数据因美国政府部分关门而延期。

以下为劳工部负责公布数据的原定和现定公布日期。该部表示，还在考虑一些其他原定年底前应公布数据的公布日期。