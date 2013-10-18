背景资料：美国劳工部宣布新的数据公布日期

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透10月17日 - 美国劳工部周四宣布了一些经济数据的新公布日期，此前这些数据因美国政府部分关门而延期。
以下为劳工部负责公布数据的原定和现定公布日期。该部表示，还在考虑一些其他原定年底前应公布数据的公布日期。
公布数据 原定公布日期 现定公布日期
9月就业报告 10月4日 10月22日
9月进出口物价 10月10日 10月23日
8月职位空缺和劳工流动率 10月8日 10月24日
9月生产者物价指数 10月11日 10月29日
9月消费者物价指数 10月16日 10月30日
9月实质所得 10月16日 10月30日
10月就业报告 11月1日 11月8日
第三季雇佣成本指数 10月31日 11月19日
劳工部网站公布数据公布新日程：here (完)
(编译 石冠兰 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。