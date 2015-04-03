热点聚焦：美国低薪劳工薪资加速上升 为经济复苏提供支撑

图为美国纽约的一场招聘会，一名男子在与招聘方交谈。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿4月3日 - 美国薪资最低工作者的加薪幅度，要高过许多其他薪资较高的工作者，此一趋势显示美国经济成长的好处终于向下传递，对经济复苏力道而言是个好兆头。

周五将出炉的非农就业数据料将证实该上升趋势。麦当劳(McDonalds)(MCD.N)周三宣布计划调升薪资，主要零售商沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)、TJ-Maxx和Target(TGT.N)之前也已宣布加薪，都体现了这种趋势。

这样的薪资升幅，距离重返2007-09年经济衰退前薪资成长趋势所需的水平，仍有一大段差距。

不过薪资成长的坚实表现，应能让美国联邦储备委员会(美联储/FED)稍感放心。美联储在考虑自2006年以来首度升息之际，希望看到广泛的经济复苏迹象。

根据路透对劳工部非农就业数据的分析，截至2月底的一年，休闲与餐旅行业薪资增长3.2%，远高于民间行业几乎一直维持在2%的平均增幅。休闲与餐旅业平均时薪为14.23美元，是各行业中最低。

薪资倒数第二低的零售业工作者薪资升幅为2.8%，仅次于休闲与餐旅业。

相比之下，自2009年6月经济摆脱衰退以来，休闲和餐饮业在这五年里平均年薪增幅只有1.3%，是劳工部追踪的各行各业里最低的涨幅。

在低收入薪资开始增加之际，金融业等高薪行业的收入增幅已有所降温，过去一年平均加薪幅度为2.6%，在经济步出泥潭后这五年里的平均年增幅为2.9%。

低收入者所得用于消费的比例高于高收入者，而高收入者的储蓄和投资比例偏高，因此若美国消费者略为加大消费步伐，可望有助于美国抵御全球经济低潮。

低收入家庭亦是汽油和取暖油价格下滑的主要受益者，这样在家庭预算上能有更多余钱用于消费。

“低收入阶层展现的韧性确实很重要，”瑞士信贷首席经济分析师James Sweeney说道。

零售、餐饮以及休闲企业的就业人数约为3,000万人，占到民间就业的四分之一左右。去年这些行业劳工的收入总额大概为7,000亿美元，相当于民间部门薪资的约15%。

Sweeney对劳工部家庭调查数据进行分析发现，过去两年间，全职工人中，收入最低的10%群体周薪年率约上升2.6%，而收入最高的10%群体周薪年率升幅为0.7%。再之前的三年中，高收入群体的薪资增长速度一直快于低收入群体。

不过经济学家称，自2009年以来，低薪行业的累计薪资涨幅仍大大低于高科技和金融行业，而且现在还不能判断当前新的薪资趋势是否会对贫富差距带来重大影响。

据华盛顿自由派智库经济政策研究院(Economic Policy Institute，EPI)称，只有名义工资年涨幅达到3.5-4%，才足以能弥补工人在此轮严重经济衰退中的损失。

尽管如此，有迹象表明美国的劳工市场正在收紧。

根据劳工部的另外一项调查，美国当前求才/求职比已回到2005年水平，与此同时，工人也更容易辞职，即使是低收入行业也不例外。这就给企业带来了压力：要想留住工人，必须提高薪资待遇。

EPI经济学家Elise Gould称，相对于零售、休闲和餐饮业因缺工进行的加薪而言，州政府强制实施的最低工资上调措施，对提升10%最低收入群体薪资的贡献可能更大一些。

她表示，上述行业最先出现缺工现象的可能性很小。

2014年，美国17个州以及哥伦比亚特区上调了最低工资。其中，多数涨幅是根据通胀情况进行的小幅自动调整，不过也有一些是通过立法进行的大幅度上调，比如加利福尼亚州和密歇根州。

图表：低薪行业薪资上浮：link.reuters.com/hev44w(完)

(编译 陈宗琦/孙茉莉/刘秀红；审校 杜明霞/张明钧)

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