美国熟练工人日益紧缺 未来薪资或面临上行压力--调查

路透华盛顿7月20日 - 据周一发布的一项调查显示，美国雇主发现找到熟练工人的难度越来越大，暗示未来薪资面临上行压力。

全美商业经济协会(NABE)的最新商业状况调查发现，接受调查的112位经济学家中，有35%的人表示，他们的公司在截止7月的季度面临熟练工人紧缺问题。

该比例高于4月份调查所得的25%，也远远高于上年同期调查所得的22%。

NABE的调查是就业市场收紧的最新迹象。全美独立企业联盟(NFIB)在7月初表示，在当月希望招聘的小企业中，有44%的企业称很少或没有合格的应聘者适合他们想要填补的职位空缺。

虽然就业在加速增长，且失业率降至七年低点，但这并未带来强劲的薪资增长。

NABE的调查发现，预计未来三个月会加薪的企业占到49%，4月调查时的占比为46%，上年同期为35%。

称过去三个月实际薪资增长的企业占到42%，几乎与上年同期的43%持平，但略低于4月调查时的45%。(完)

(编译 汪红英；审校 杜明霞)

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