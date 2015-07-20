美国熟练工人日益紧缺 未来薪资或面临上行压力--调查

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透华盛顿7月20日 - 据周一发布的一项调查显示，美国雇主发现找到熟练工人的难度越来越大，暗示未来薪资面临上行压力。
全美商业经济协会(NABE)的最新商业状况调查发现，接受调查的112位经济学家中，有35%的人表示，他们的公司在截止7月的季度面临熟练工人紧缺问题。
该比例高于4月份调查所得的25%，也远远高于上年同期调查所得的22%。
NABE的调查是就业市场收紧的最新迹象。全美独立企业联盟(NFIB)在7月初表示，在当月希望招聘的小企业中，有44%的企业称很少或没有合格的应聘者适合他们想要填补的职位空缺。
虽然就业在加速增长，且失业率降至七年低点，但这并未带来强劲的薪资增长。
NABE的调查发现，预计未来三个月会加薪的企业占到49%，4月调查时的占比为46%，上年同期为35%。
称过去三个月实际薪资增长的企业占到42%，几乎与上年同期的43%持平，但略低于4月调查时的45%。(完)
(编译 汪红英；审校 杜明霞)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。