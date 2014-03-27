分析：美国退出劳动市场的人口结构生变 为美联储捎来警讯

资料图片：2013年3月6日，纽约举行的招聘会上，一名男子在低头看手中的文件。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿3月27日 -越来越多退出美国劳动力队伍的人口可能不会再回来了，对于试图判断劳工市场状况和决定该以多快速度加息的美联储而言，这是一个警讯。

长期以来，数据暗示劳动参与率下降中有一大部分是因为求职者对找工作越来越沮丧并放弃寻找。如果就业市场够紧俏，且这样的思维扩散，这些美国人将会再一次被吸引回市场寻找工作。

不过如今出现了另一个情况。过去几年的数据显示，就业参与率降低主要是因为退休，或是申请伤残救济。

苏格兰皇家银行在康乃狄格州Stamford的资深经济学家OmairSharif说：“数据显示，相较于2009年，近来从劳动力队伍退出实际上更多的是出于自愿，与2009年时经济疲弱、就业前景黯淡的情况有所不同。”

对劳工部数据进行了分析的经济学家们得出，2010至1013年间，有660万人退出劳动力队伍。这其中有61%是因为退休，比这之前三年的比例高出一倍多。

而因为伤残退出劳动力队伍的比例占到28%，也比2007-2010年时的比例有明显的上升。其余退出劳动力的人口中，有7%是准备接受教育，还有4%是出于其它原因。

相比之下，2007-2010年间，在600万退出劳动力队伍的人口中，有25%是退休者，18%属于伤残。约有57%属于接受教育或其它原因。

Sharif说：“这标明本质上看目前劳动人口下降更多的是结构性的。

若确实如此，那当就业市场紧张时，吸引人们回职场求职的可能性，就不如美联储官员预期的那么大了。而美联储可能就得提早升息。联储自2008年12月以来即维持指标利率在近零的水准。

“鉴于退休造成就业参与率根本下降趋势可能继续发展下去，目前还不清楚整体就业参与率短期内能否上升。”费城联储经济学家ShigeruFujita表示。

图表：

短期失业者求职、长期失业者离开职场

link.reuters.com/vyp87v

因退休和残疾失能而离开职场者，在所有原因中居最大比例

link.reuters.com/xax87v

**就业市场闲置状况较预期低**

旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)等部分美联储决策官员开始承认，结构性因素也是劳动力下滑的重要因素。

威廉姆斯上月在一次演讲中指出，就业市场的闲置情形可能“远低于我们的设想”，并告诫称通胀上升的速度可能比目前预期的快。

有些目前不在职场的人表示想要份工作，且可能回到职场。

根据美国劳工部的家庭调查，去年这个数字约比常态市场应有的水准高70万左右。但如果新增就业岗位以每月约11.5万个的速度增加，约六个月就能轻松消化这部分人力。

闲置人力的消失，从短期失业人口骤减来看特别明显。

经济学家说，这些劳工技能熟练，是雇主眼中最想要的人才。而且根据白宫前经济顾问委员会主席克鲁格上周公布的研究，这类劳工找工作的态度更加积极。

相反地，长期未就业者工作技能日渐生疏，而且与可帮助其就业的管道失去接触。因为雇主比较不想要这类劳工，他们在就业市场的存在，不会对薪资构成太大下跌压力。

未就业时间在六个月或以下的失业率在2月时为4.2%，远低于后经济衰退过后的平均值5.2%。短期失业人数目前约与2004年水平相当。

至于长期失业大军则仍是2004年水平的两倍多。

有些经济学家说，雇主心目中的优质劳工数量日益减少，可能导致雇主愿意加码抢人。尽管有些整体指标显示升速不快，但2月份制造类及非管理性质职位的平均时薪涨幅已创下四年来最大。

“短期失业率已经回到危机前水平，只要再跌就会对薪资构成压力，最终影响到通胀，”德意志证券首席国际分析师TorstenSlok说。”

“对美联储来说，问题在于联邦基金利率仍然为零。我想美联储将开始改变基调，最有可能的时点就是今年下半年。”(完)

(编译 王洋/张若琪/李婷仪 审校 张明钧/艾茂林)

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