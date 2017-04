美国大型零售商12月销售强弱不均 灵活应变业者脱颖而出

* 12月同店销售成长4.5%,分析师预估成长3.3%

* Costco、TJX、Ross、Gap销售均超预期

* Target、Limited、Wet Seal销售逊于预估

* Macy's、Kohl's调降获利预估

* TJX、Ross调高获利财测

路透1月3日 - 美国多家大型零售商12月销售表现优于市场预估的温和成长,但整体成长强弱不均,在经济情势不明之下,仅有经营手段灵活的业者表现出色.

Costco Wholesale Corp (COST.O)、Nordstrom Inc (JWN.N)、TJXCos Inc (TJX.N)及Ross Stores Inc (ROST.O)皆属12月表现较佳业者,Target Corp (TGT.N)及Family Dollar Stores Inc FDO.N等连锁店则感受到消费者看紧荷包的冲击.

包括平价、百货商店及成衣连锁商在内的17家大型零售商,12月同店销售成长4.5%,高于分析师预估的成长3.3%.根据汤森路透I/B/E/S资料,周四公布的这项数据也优于2012年11月的成长1.6%,及2011年12月的成长4.2%.

Customer Growth Partners总裁Craig Johnson指出,Costco、TJX及Ross这类业者比许多同业更擅于调整业务模式、库存水位及销售策略,有能力在任何经济环境下成功营运.

12月优于预期的表现,可望协助零售商扳回重要假期季出师不利的局面.2012年的假期季从来没预期会有亮丽表现,但在桑迪(Sandy)飓风、财政悬崖消息及康乃狄克州校园射杀案,使11月和12月消费者情绪大受影响下,即使连锁店和分析师的个位数成长预估都承受压力.

鉴于近几年公布月度销售数据的连锁店数量减少,周四的数据只能提供有限的消费者行为概况.沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)等产业龙头,以及消费电子连锁商百思买(Best Buy)(BBY.N)等都尚未公布假期季的销售报告.

周三基本未跟上市场升势的零售类股,周四则走扬.标准普尔500零售指数.SPXRT涨0.42%,盘中一度上扬近1%;标普500指数.SPX则跌0.21%.

在美国通过了财政悬崖的磋商后,零售业者将关注薪资税减免到期是否会打击消费者支出.(完)

(编译 蔡美珍/戴素萍; 审校 王兴亚)

