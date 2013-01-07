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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 7日 星期一 14:05 BJT

尼克松迎来百年诞辰 被誉为外交政策天才

美国第37任总统尼克松百年诞辰纪念日于周日举行，美国政客、一位军方官员及尼克松的长女出席了纪念活动，缅怀这位未获充分认可的总统和外交政策天才。尼克松因“水门事件”下台，成为美国历史上唯一一位辞职的总统。他于1994年去世，享年81岁。路透
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