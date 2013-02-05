美司法部就危机前评级一事对标普提起民事诉讼

* 美国首宗就金融危机对评级机构提起的诉讼

* 标普表示,司法部诉讼缺乏依据

* 麦格希、穆迪股价下跌

路透2月4日 - 美国政府对标准普尔及其母公司麦格希集团(McGraw-Hill)MHP.N就抵押债券评级一事提起民事诉讼.这是第一宗以涉嫌从事与金融危机相关之非法行为而针对信用评级机构采取的联邦法律行动.

美国政府在法庭文件中表示,将寻求对标普和麦格希处以民事罚款.

"标普的评级标准和模型受到费用、市场份额、获利及与发债方关系这些考量因素的不恰当影响,"政府表示.

路透数据显示,麦格希集团披露将面临诉讼之后,其股价周一大挫13.8%,为1987年股市崩盘以来最大单日百分比跌幅.

该消息也拖累穆迪(MCO.N)股价下滑10.7%.该公司旗下的穆迪投资服务公司是标普的主要竞争对手.

目前看来监管方主要针对的是标普,而非穆迪或Fimalac SA(LBCP.PA)旗下的惠誉评级.

标普、穆迪与惠誉长期以来一直面对来自投资者、政界人士和监管当局的批评之声,被指责对数以千计的次优和其他抵押支持债券发行给予高评级,而这些债券很快就变成不良资产.

"此次诉讼意义重大,因为它可能预示着未来政府将采取行动,甚至是更多的投资者提起诉讼,让这些评级机构更加头疼."乔治华盛顿大学法律教授Jeffrey Manns表示.

纽约时报报导称,司法部和标普之间的谈判上周破裂,此前政府希望标普拿出超过10亿美元的和解金.

标普称,预期司法部的诉讼侧重其在2007年对美国数宗担保债务凭证(CDO)的评级.

"司法部的诉讼完全没有事实或法律依据."标普在声明中称,"司法部说标普的评级动机是处于商业考虑而非诚实判断,这是错误的."

熟悉内情的消息人士称,由康涅狄格州的George Jepsen为首的多个州的首席检察官预计将参与此案.(完)

(编译 梁睿雪/徐文焰; 审校 郑茵)

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