美国司法部料将批准谷歌收购摩托罗拉移动--消息人士

据了解反垄断审议内情的消息人士透露，美国司法部将批准谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动。

路透华盛顿2月9日电---据了解反垄断审议内情的消息人士透露,美国司法部将批准谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N).

司法部预计还将批准苹果(AAPL.O)牵头的财团竞购已破产的加拿大北电网络NRTLQ.PK的专利资产.

两笔交易料将在下周初获批.

收购摩托罗拉移动将令谷歌获得手机行业中最大的专利库,以及硬件制造业务,从而令其得以自行开发智能手机产品线.

苹果领头的财团包括RIMRIM.TO、微软(MSFT.O)、易安信电脑系统EMC.N、爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)和索尼(6758.T).几家公司联手与谷歌展开专利竞购.

消息人士表示,司法部可能将继续密切关注电信行业的专利诉讼.

司法部、谷歌和苹果并未立即对此发表评论.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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