美国会立法对中国产品徵收反倾销税

2011年11月10日，合肥赛维LDK公司生产车间工人在检验和分拣不同质量等级太阳能电池板。摄影：路透/Jianan Yu

* 该法案推翻上诉法院在12月的裁决

* 此事涉及20多种商品

* 预计奥巴马会签署该法案

路透华盛顿3月6日电---美国众议院周二以370对39的投票结果通过一项法案,确保可以对享受补贴的中国和越南进口商品加徵关税,压倒性地否定了一个保守团体认为此举形同加税的说法.

该法案推翻了近期的一项法院裁决,现已被送交奥巴马总统,预计将被签署为法律.参议院已在周一通过了这项法案.

"中国对生产商和出口商提供大量补贴,扭曲了自由市场,不能让我们的企业和工人去和财力雄厚的中国政府竞争,"众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)在辩论中说.

奥巴马政府帮助拟定了这份超党派议案,此前一上诉法院在去年12月裁定美国商务部无权对来自"非市场经济体"的商品加徵反补贴关税.

这一裁定导致美国目前对20多种中国和越南进口商品徵收的反补贴关税失去了依据,也不再有理由对中国太阳能电池板和风力发电塔架的进口徵收新的关税.

支持者认为,目前徵收的关税保护了大约8万个美国就业岗位,这些关税涉及钢铁、铝、纸和化工等产品,以及来自越南的塑料购物袋.

"通过这项法案,我们明确了联邦巡回法院的裁定是错误的且站不住脚的,"众议院筹款委员会高阶议员莱文(Sander Levin)表示.

这项表决让国会两党有机会对中国显示强硬态度.同时,法案回避了在政治上可能引发更多分歧的人民币汇率问题.

保守团体Club for Growth曾展开游说反对这一法案,称这将提高进口商品的价格.该团体周二抨击这一举措"形同加税",此前国会预算办公室估计这项税收未来10年将为美国增加1.60亿美元的财政收入.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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