美国执法人员遭袭事件暴增 圣安东尼奥枪杀警官的嫌犯被捕

路透圣安东尼奥11月21日 - 美国一名31岁男子周一因涉嫌枪杀圣安东尼奥一名警官而被逮捕，该警官是周日在执勤时遭枪击的四名警官之一，他们分别是在德州、密苏里州和佛罗里达州遇袭。这不禁让人想起7月份在达拉斯和巴吞鲁日发生的致命袭警事件。

圣安东尼奥警方称，嫌犯Otis McKane在一辆车内被捕，逮捕行动进展顺利，车内还有一名女子及一个两岁大的孩子。警方还表示，他们还不清楚嫌犯枪杀警官Benjamin Marconi的动机。Marconi得年50岁，已在圣安东尼奥警局工作20年，他是在其巡逻车内进行例行交通拦检时遭枪击身亡的。

今年至今，共计有57名美国执法人员遭枪杀，较上年同期上升68%。

也是在周日，圣路易斯一名46岁的警官遭到袭击，面部中枪。袭击者驾车在遇袭警察停在十字路口的执勤车旁边停下并开枪。圣路易斯警方负责人Sam Dotson表示，受伤警官在遇袭后尚有意识，能够讲话。

警方周一称，警察随后发现了这辆车，并击毙了这名嫌疑人。

据当地媒体称，周日第三名警官在佛罗里达萨尼贝尔岛一次车辆临时截停期间遭到枪击，但伤势并不严重。

据报导，这名警官肩部受伤，嫌疑人在麦尔兹堡附近岛屿的家中被捕。

警方称，第四起袭警事件发生在密苏里堪萨斯城，一名警察在与一名携带武器的嫌疑人搏斗时中枪受伤。这名嫌疑人驾车被临时截停后试图逃走。

这名嫌疑人被击毙，堪萨斯城警方发言人说，调查人员正在试图确定这名警官是否被其他警员意外击中。(完)