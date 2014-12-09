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国际财经 | 2014年 12月 9日 星期二 09:05 BJT

美国会议员将提交法案 以期解除原油出口禁令

路透华盛顿12月8日 - 美国众议院议员Joe Barton周二将提交一项法案，旨在解除40年来的原油出口禁令；但因国会担忧燃料价格及炼厂成本，因此这项法案通过的机会渺茫。

一名幕僚表示，德州众议员Barton将提出一项松绑原油出口禁令的法案。在阿拉伯国家进行石油禁运引发燃料短缺忧虑后，国会即于1970年代通过美国原油出口禁令。

本周稍晚，众议院能源及电力委员会将召开公听，讨论美国钻油热潮下，原油出口禁令是否合理；Barton议员将在此之前提出上述法案。(完)

(编译 龚芳; 审校 张涛)

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