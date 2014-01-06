独家：美国搁置法律使用中国产零部件 确保F-35项目按计划进行

路透华盛顿1月3日（John Shiffman/Andrea Shalal-Esa） -尽管美国官员担忧中国的间谍活动和军力增长，五角大楼仍多次搁置禁止美国军火使用中国产零部件的法律，从而使价值3,920亿美元的洛克希德马丁(LMT.N) F-35战斗机项目在2012年和2013年得以按计划进行。

路透获得的五角大楼文件显示，美国军火购买负责人Frank Kendall允许Northrop GrummanCorp(NOC.N)和霍尼韦尔(HON.N)两家F-35供应商在雷达系统、降落装置和其它硬件中使用中国生产的磁铁。如果不搁置法律，这两家公司都会因违反联邦法律而面临制裁，而F-35项目可能进一步拖延。

“这是件大事，情况不同寻常，因为在中国进行国防工作是被禁止的，即使是无意中进行的。以前不会发生这样的事。”刚刚退休的五角大楼高级采购官员Frank Kenlon说道。

文件显示，美国国会下属的政府问责局正在审查三个与F-35有关的案件。

遵照美国议员的命令，政府问责局的报告将于3月1日问世。这些议员称，担忧美国企业被排除在专用金属市场之外，且美国军火系统可能依赖中国生产的零部件，而中国是美国未来潜在的对手。

赦免令适用于廉价的零部件，包括2美元的磁铁。议员们注意到一些美国企业也生产类似的磁铁。

Kendall表示，需要赦免令以维持F-35的生产、测试和训练按计划进行，避免更新部件的大量支出，以及防止该项目的拖延。文件显示，如果移除中国生产的磁铁并用美国生产的磁铁进行替换，将耗费1,080万美元和约2.5万小时人工。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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