独家：美国搁置法律使用中国产零部件 确保F-35项目按计划进行

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿1月3日（John Shiffman/Andrea Shalal-Esa） -尽管美国官员担忧中国的间谍活动和军力增长，五角大楼仍多次搁置禁止美国军火使用中国产零部件的法律，从而使价值3,920亿美元的洛克希德马丁(LMT.N) F-35战斗机项目在2012年和2013年得以按计划进行。
路透获得的五角大楼文件显示，美国军火购买负责人Frank Kendall允许Northrop GrummanCorp(NOC.N)和霍尼韦尔(HON.N)两家F-35供应商在雷达系统、降落装置和其它硬件中使用中国生产的磁铁。如果不搁置法律，这两家公司都会因违反联邦法律而面临制裁，而F-35项目可能进一步拖延。
“这是件大事，情况不同寻常，因为在中国进行国防工作是被禁止的，即使是无意中进行的。以前不会发生这样的事。”刚刚退休的五角大楼高级采购官员Frank Kenlon说道。
文件显示，美国国会下属的政府问责局正在审查三个与F-35有关的案件。
遵照美国议员的命令，政府问责局的报告将于3月1日问世。这些议员称，担忧美国企业被排除在专用金属市场之外，且美国军火系统可能依赖中国生产的零部件，而中国是美国未来潜在的对手。
赦免令适用于廉价的零部件，包括2美元的磁铁。议员们注意到一些美国企业也生产类似的磁铁。
Kendall表示，需要赦免令以维持F-35的生产、测试和训练按计划进行，避免更新部件的大量支出，以及防止该项目的拖延。文件显示，如果移除中国生产的磁铁并用美国生产的磁铁进行替换，将耗费1,080万美元和约2.5万小时人工。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。