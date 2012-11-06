美国法官拒绝受理苹果与谷歌专利权诉讼

韩国企划财政部称操纵汇价及散播不实消息者将受刑法惩治
路透首尔2月22日 - 在韩国政府收紧监管之际，自今年稍晚起，在外汇市场共谋、操纵汇价及散播不实消息者，将受到刑法的惩罚。
路透11月5日电---法官周一在开庭数小时前驳回苹果对谷歌旗下摩托罗拉移动(Motorola Mobility)的专利权诉讼,让苹果在智能手机专利战中遭受挫折.
此案原定在威斯康辛州麦迪逊联邦法庭开庭审理.苹果(AAPL.O)指控称,摩托罗拉被谷歌(GOOG.O)收购时的专利许可行为不公平.
不过,地区法官Barbara Crabb上周质疑自己是否有受理苹果诉讼的法律权限,并於周一驳回此案.
谷歌发言人称,该公司对这一结果表示满意.苹果发言人拒绝置评.Grabb公布裁决後的一份法律声明显示,苹果认为该法官有权受理自己的申诉.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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路透2月22日 - 直接熟知内情的消息人士表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经要求摩根大通及摩根士丹利协助办理即将进行的首次公开发行(IPO)工作，可能还会聘请另外一家可以接触中国投资者的银行加入。
路透东京2月22日 - 知情人士表示，日本央行考虑在公布其每月购债操作细节时加入具体日期。 日本央行根据大规模宽松计划，每周透过市场操作购买日本公债。 每月月底时，日本央行会宣布即将进行的购债操作细节，但目前为止，这些细节不包含操作日期。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)