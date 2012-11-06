美国法官拒绝受理苹果与谷歌专利权诉讼

路透11月5日电---法官周一在开庭数小时前驳回苹果对谷歌旗下摩托罗拉移动(Motorola Mobility)的专利权诉讼,让苹果在智能手机专利战中遭受挫折.

此案原定在威斯康辛州麦迪逊联邦法庭开庭审理.苹果(AAPL.O)指控称,摩托罗拉被谷歌(GOOG.O)收购时的专利许可行为不公平.

不过,地区法官Barbara Crabb上周质疑自己是否有受理苹果诉讼的法律权限,并於周一驳回此案.

谷歌发言人称,该公司对这一结果表示满意.苹果发言人拒绝置评.Grabb公布裁决後的一份法律声明显示,苹果认为该法官有权受理自己的申诉.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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