美国议员称布鲁塞尔恐袭目标可能是美国人

美国众议院情报委员会主席、共和党议员努尼斯(Devin Nunes)周三称，制造布鲁塞尔恐袭案的自杀炸弹客袭击目标可能是美国人。努尼斯称，布鲁塞尔机场爆炸发生的地点在美国的航空公司柜台附近，而发生爆炸的地铁站在美国使馆附近，看起来像是针对美国人的袭击。他称，美国情报机构正与比利时方面合作。路透