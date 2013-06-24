美国更多参议员对双汇收购Smithfield表示关切

路透华盛顿6月21日 - 周五有更多美国参议员对中国双汇国际收购美国猪肉生产企业Smithfield FoodsSFD.N表示关切，特别是考虑到中国继续对来自美国的肉类实施进口限制。

“这项审查必须彻底，并全面考虑国家安全利益，”参议院财务委员会的两党领袖在致美国财长杰克卢和贸易代表弗罗曼(Michael Froman)的信中表示。

“我们特别呼吁要适当考虑这项交易对美国食品安全的影响，”该委员会主席、民主党参议员鲍卡斯和共和党参议员Orrin Hatch说。

他们的表态与参议院农业委员会20位委员中15位周四提出的要求相呼应。

中国肉制品生产商双汇国际希望以47亿美元价格收购全球最大的猪肉生产加工商Smithfield。此项收购若能获批，将是最大一宗中国企业收购美国企业的交易。

用律师的话来说，两家公司以“非常谨慎的态度”向美国外资审议委员会(CFIUS)提出交易申请，后者负责审查海外投资是否有危及国家安全的可能。

许多CFIUS专家相信，奥巴马政府不大可能认为中国对美国食品行业的投资威胁到美国的国家安全。

Smithfield在周四一份声明中表示，欢迎对交易进行全面审查，公司将继续与政府和国会进行配合。

“我们相信这项合并计划并不存在任何国家安全问题，对美国农户和农业有利，也将促进美中关系，”Smithfield一位发言人说。

鲍卡斯和Hatch称这项收购案让人关注中国长期以来对美国肉类的限制，他们呼吁奥巴马政府积极回击中国这些做法。

中国目前禁止进口任何带有莱克多巴胺残留物的猪肉。这种饲料添加剂在美国被广泛使用，也得到了国际食品安全标准机构--食品法典委员会的认可。

出于对疯牛病的担心，中国也几乎全面禁止进口美国牛肉，尽管世界动物卫生组织已经确认美国的牛肉质量是安全的。

“结果就是，中国肉类厂商可以自由地收购在美国肉类生产中占有巨大份额的美国企业，而我们的厂商仍与中国市场无缘，”鲍卡斯说道。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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