美国国会议员要求特朗普交出其所谓与FBI前局长科米的谈话录音

路透华盛顿5月14日 - 美国国会议员周日呼吁总统特朗普把他与被解雇的前美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)之间对话的所有录音交出，这可能导致国会与白宫摊牌，因为民主党人考虑联合抵制就科米继任人选进行的投票。

特朗普上周在推特中暗示，他可能已经把其与科米的谈话内容录音，并警告后者对媒体曝料前要三思而行，这一举措相当不同寻常。特朗普与白宫发言人拒绝证实或否认这些录音带是否存在。

南卡罗来纳州共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)称，白宫必须“澄清”是否有任何谈话内容被录音。

“录音这种作法不太好。如果有任何谈话录音，就得交出来，”葛兰姆在NBC的“与媒体会面”节目上称。

犹他州共和党参议员Mike Lee在“Fox News Sunday”电视节目中表示，如果真的存在谈话录音，那么它们将“不可避免地”被法庭传唤，而白宫将不得不将之公诸于众。

Lee还称，在白宫对谈话内容进行录音“未必是最好的主意。”他曾被特朗普列入取代Antonin Scalia出任最高法院大法官的候选人名单。(完)