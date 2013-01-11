美国运通将裁员约5,400人 第四季认列费用

路透1月10日 - 美国运通(AXP.N)表示将裁员约5,400人,主要在旅游部门.同时会在第四季认列约6亿美元的税后费用.这将导致该季净利减半.

该公司称,部分裁员将被新增雇聘抵消.但预计到2013年底员工总数将减少4%-6%.目前该公司的雇员数量为63,500人.

美国运通表示,这次裁员数量将按比例分配在美国和国际市场.

执行长Kenneth Chenault在声明中称,"未来两年,我们的目标是将年度营业开支增幅控制在3%以下."

该公司表示,第四季计入2.87亿美元税后重组费用.此外认列2.12亿美元,因应大量客户兑现使用信用卡所获取的回馈.

美国运通估计,计入上述费用的第四季获利为6.37亿美元,或每股盈余(EPS)为0.56美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均估计,扣除特殊项目的EPS为1.06美元,营收为81.2亿美元.

该公司股价盘后上升1%.周四在纽约证交所收报60.79美元.(完)

(编译 王翔琼; 审校 张涛)

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