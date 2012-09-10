《热点透视》美国领导人可借鉴欧洲紧缩措施大胆削减赤字

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 肖群英
路透夏洛特9月6日电---美国领导人可以借鉴欧洲的紧缩措施.在美国政府债务刚刚超过16万亿(兆)美元之际,奥巴马或罗姆尼(Mitt Romney)汲取欧洲大陆债务失策和补救措施的教训,将有助於他们掌握债务负担的政策和政治操作.若等候太长时间不见行动,投资者恐趁机做出新的选择.
欧洲各国一直应对两种类型的失败预算.希腊、葡萄牙和爱尔兰需要实施大刀阔斧的财政改革,以尽力阻止本国滑向债务违约.这些国家的债务总额相对於国内生产总值(GDP)的比例极高.据国际货币基金组织(IMF)估计,明年希腊总债务将达经济规模的1.65倍.
英国是实施不太严厉紧缩措施国家的代表.该国的经济产出应会仍低於国家债务规模.但为免遭邻国的厄运,英国首相卡梅伦(David Cameron)在两年前就开始积极尝试财政改革.
继上周美国共和党正式提名总统候选人之後,民主党全国大会本周如火如荼地举行,来访的欧洲政界人物认为应该把赤字问题列为优先议题.尽管预估数据各异,IMF预料美国明年的债务总额相当於其GDP的110%.
美元的外汇储备货币地位使得美国公债收益率(殖利率)维持在较低水平,而一些欧洲受困国家的公债收益率已飙升.比如,葡萄牙10年期公债收益率自2007年以来已升高一倍,而美国10年期公债收益率下降了三个百分点.若山姆大叔继续寅吃卯粮,美国举债的优惠待遇恐将消散.
美国两党对如何紧缩开支陷入了政治僵局.英国削减赤字的办法中,有四分之一是靠增税.共和党对这一从收入面着手的解决方案料采取回避态度,不过中右翼的欧洲人民党官员也质疑,共和党能否像该党众多人士承诺的那样完全避免加税,而进一步减税将是不负责任的.
英国先期提高了增值税,所筹资金占初期削减赤字的一半左右.此举从民间部门搜刮了大量资金,但抑制了消费.而在美国,消费占GDP的近四分之三,这一打击成长的举措恐将拖累经济陷入二次衰退.只要问问英国就明白了.
英国政界人物已开始感受到紧缩开支带来的痛苦,但他们说民众对所作的牺牲表示理解.美国立法者需要类似的大胆厚颜.否则有一天市场将青睐正缩减赤字的欧洲,而非债务臃肿的美国.(完)
--译文审校 张明钧
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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