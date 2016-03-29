美国法官回绝14家银行提出的驳回利率操纵案的请求

路透纽约3月28日 - 曼哈顿联邦法官Jesse Furman回绝了14家全球大型银行提出的驳回一桩诉讼的请求，这些银行在该案中被诉操纵体量为553万亿美元的掉期衍生品市场的基准利率。

Jesse Furman表示，以几家退休基金和地方政府为首的投资者，可能会提起联邦反垄断诉讼，指控多数被告涉嫌在2009-2012年串谋操纵基准掉期利率(ISDAfix)，并存在违约和不正当得利行为。其他诉状已被驳回。

被告包括美国银行(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗集团(CSGN.S)、瑞士信贷(CSGN.S)、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛集团(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、野村控股(8604.T)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、瑞银集团(UBS)(UBSG.S)和富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)。

英国券商毅联汇业(ICAP)IAP.L曾监督美元ISDAfix，也是被告。

该案寻求收回数以十亿计美元的损失。监管机构也已调查过ISDAfix操纵问题。

被告拒绝置评，或没有立即发表评论。

公司和投资者依据ISDAfix为掉期交易、商业地产抵押贷款和结构性债券定价。

这些银行被指为获利操纵ISDAfix，他们在每天利率定盘之前执行快速交易，即进行所谓的“操纵收盘价”(banging the close)，并使毅联汇业推迟交易，直到他们把ISDAfix推到他们想要的水平，还公布并未反映市场交投活动的利率。(完)