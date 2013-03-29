版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 3月 29日 星期五 13:49 BJT

美国通过立法 严格控制对中国IT设备的政府采购

美国总统奥巴马本周签署的融资法律中，国会在美国政府科技采购规定中加入网络间谍新审查流程，体现美国对中国网络攻击的忧虑加重。该法律规定，除非得到联邦执法人员批准，否则禁止美国航空暨太空总署(NASA)、司法部和商务部采购信息科技(IT)系统。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐