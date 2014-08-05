独家：美国杠杆贷款复检结果与去年相仿 银行业者或可松口气

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透纽约8月4日 - 华尔街银行业者已经获知一项垃圾级贷款复检结果和去年相仿，缓解了这项获利丰厚业务遭到打击的疑虑。
美国通货监理局(OCC)、联邦储备委员会(FED/美联储)、联邦存款保险公司(FDIC)执行了所谓的全国联合信用(Shared National Credit, SNC)复检，检视各家银行的资产组合是否符合杠杆贷款的指导原则，即对一家公司所能承担的债务设限。
部分银行界人士原预期这次复检会揭露严重违反规定项目，但结果恰恰相反，银行界人士称SNC复检结果和去年结果相仿。这些消息人士并未提供复检结果的细节。
“我们银行业成员已经指出，SNC复检结果大多符合预期，和去年相仿，”行业团体银团贷款及交易协会(Loan Syndications & Trading Association)执行副总裁Meredith Coffey表示。
对于银行业而言，这意味着结果相当温和，不过还需要由监管机构加以确认。目前银行业许多传统获利丰厚业务正面临压力，上述的复检结果或可让业者松一口气。
对于华尔街大型银行，向企业提供垃圾级贷款是有利可图的高利润业务。去年，杠杆贷款仅仅在美国就带来了14.7亿美元费用。今年迄今，发行该类贷款的前五家机构是摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)、美国银行(BAC.N)、富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)、瑞士信贷(Credit Suisse Group AG)CSGN.VX和德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)。
SNC上期检查结果于2013年9月发布，涵盖3万亿(兆)信贷承诺中的8,000亿美元，重点关注杠杆化贷款。监管者还表示对该次检查结果不满。
2013年的SNC检查显示，“受到批评”的资产--即监管方认为有问题的资产在SNC投资组合中占比从2012年的11%下滑至10%，但却是金融危机前水平的两倍。
评级为“应加注意”的信贷从990亿美元增至1,150亿美元，占投资组合约4%。应加注意的信贷即为目前状况看似良好、但监管者怀疑未来可能出现问题的贷款。
不过，监管者是否会因为今年检查结果而计划对银行采取行动，还无从得知。今年复检结果料将于秋季发布。
OCC、美联储和FDIC发言人均拒绝置评。美国银行、瑞信和富国银行拒绝评论，而摩根大通和德意志银行未回复置评请求。(完)
(编译/审校 张明钧/朱晓军/龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透东京4月14日 - 据了解进展的人士透露，日本高田的潜在援助方已经延长有关收购该公司的谈判。