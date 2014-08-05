独家：美国杠杆贷款复检结果与去年相仿 银行业者或可松口气

路透纽约8月4日 - 华尔街银行业者已经获知一项垃圾级贷款复检结果和去年相仿，缓解了这项获利丰厚业务遭到打击的疑虑。

美国通货监理局(OCC)、联邦储备委员会(FED/美联储)、联邦存款保险公司(FDIC)执行了所谓的全国联合信用(Shared National Credit, SNC)复检，检视各家银行的资产组合是否符合杠杆贷款的指导原则，即对一家公司所能承担的债务设限。

部分银行界人士原预期这次复检会揭露严重违反规定项目，但结果恰恰相反，银行界人士称SNC复检结果和去年结果相仿。这些消息人士并未提供复检结果的细节。

“我们银行业成员已经指出，SNC复检结果大多符合预期，和去年相仿，”行业团体银团贷款及交易协会(Loan Syndications & Trading Association)执行副总裁Meredith Coffey表示。

对于银行业而言，这意味着结果相当温和，不过还需要由监管机构加以确认。目前银行业许多传统获利丰厚业务正面临压力，上述的复检结果或可让业者松一口气。

对于华尔街大型银行，向企业提供垃圾级贷款是有利可图的高利润业务。去年，杠杆贷款仅仅在美国就带来了14.7亿美元费用。今年迄今，发行该类贷款的前五家机构是摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)、美国银行(BAC.N)、富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)、瑞士信贷(Credit Suisse Group AG)CSGN.VX和德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)。

SNC上期检查结果于2013年9月发布，涵盖3万亿(兆)信贷承诺中的8,000亿美元，重点关注杠杆化贷款。监管者还表示对该次检查结果不满。

2013年的SNC检查显示，“受到批评”的资产--即监管方认为有问题的资产在SNC投资组合中占比从2012年的11%下滑至10%，但却是金融危机前水平的两倍。

评级为“应加注意”的信贷从990亿美元增至1,150亿美元，占投资组合约4%。应加注意的信贷即为目前状况看似良好、但监管者怀疑未来可能出现问题的贷款。

不过，监管者是否会因为今年检查结果而计划对银行采取行动，还无从得知。今年复检结果料将于秋季发布。

OCC、美联储和FDIC发言人均拒绝置评。美国银行、瑞信和富国银行拒绝评论，而摩根大通和德意志银行未回复置评请求。(完)

(编译/审校 张明钧/朱晓军/龚芳)

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