达沃斯论坛：中国经济增速没有明显变化--美财长

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月21日 - 美国财长雅各布·卢周四称，尽管对中国感到担忧，但中国经济与2015年底相比似乎没有发生明显变化。

“这与我们去年底谈论时没有明显差异，”他在达沃斯接受CNBC采访时称。“（中国的）工业产值有所减少并不意外，他们的经济增速变化没有那么急剧。”

“中国的真正问题在于，外界担忧中国是否会坚持其应该坚持的政策，以及他们会否以全球能够理解的方式制定政策，”他说道。

“如果他们坚持曾经宣布过的改革项目，他们就能实现软着陆，就能稳定在一个可持续的增速水平，”他对CNBC表示。“如果他们不这么做，那他们面对的问题会变大。”(完)