达沃斯论坛：中国经济增速没有明显变化--美财长

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月21日 - 美国财长雅各布·卢周四称，尽管对中国感到担忧，但中国经济与2015年底相比似乎没有发生明显变化。
“这与我们去年底谈论时没有明显差异，”他在达沃斯接受CNBC采访时称。“（中国的）工业产值有所减少并不意外，他们的经济增速变化没有那么急剧。”
“中国的真正问题在于，外界担忧中国是否会坚持其应该坚持的政策，以及他们会否以全球能够理解的方式制定政策，”他说道。
“如果他们坚持曾经宣布过的改革项目，他们就能实现软着陆，就能稳定在一个可持续的增速水平，”他对CNBC表示。“如果他们不这么做，那他们面对的问题会变大。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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