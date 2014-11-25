独家：美检察官将面谈伦敦汇市交易员 预示刑事指控将近--消息

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦/华盛顿11月25日 - 消息人士向路透表示，美国检察官未来几周将前往伦敦，就汇市操纵事宜与交易员面谈。这个最新信号显示，当局在长期调查后已经接近提起刑事指控。
知情人士告诉路透，美国司法部官员将与汇丰控股(HSBA.L)等银行的员工和已离职员工面谈。
消息人士称，检察官计划与汇丰交易员面谈，不一定说明其将对该行或其员工提起刑事指控，并称检察官在刑事调查中和证人谈话属于常见情形。汇丰拒绝置评。
一位消息人士表示，当局要求受调查银行在12月中旬前提交相关信息。摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)、花旗集团(Citigroup)(C.N)、瑞银集团(UBS)UBSN.VX等银行已经披露称，它们正接受外汇交易相关的刑事调查。
司法部发言人和银行代表均拒绝评论。
不久前，美国、瑞士和英国当局对这几家大银行共计处以43亿美元罚款，因为这些银行未能阻止旗下交易员操纵汇市。[nL3S0T287G]
两年来，因为指标汇率操纵案的相关罚金总额已经超过100亿美元。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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