独家：美国参议院准备出新招阻止贸易伙伴操纵汇率

独家：IEA将检讨全球石油需求展望 因应中国与印度汽车新政策
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透华盛顿1月22日 - 一名资深的民主党人士周四表示，美国国会正重新推动一项法案，旨在阻止贸易伙伴不公平地操纵汇率以取得出口优势。
密西根州参议员Debbie Stabenow表示，她正与两党同僚合作推出一项独立法案，以阻止汇率不实，同时也将目标放在确保太平洋贸易协定中纳入严格的汇率规范。
“我们正讨论适时推出一项法案，”Stabenow在接受路透专访时表示。“我们要传达的讯息是，我们不应同意那些未包含汇率相关强力规范的贸易协定。”
规划中的行动让美国官员面临更加复杂的情势，这些官员已为推动贸易协议快速通过国会这关而奋战，他们也对跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)感到忧心。
TPP涵盖12个国家，总计占全球经济规模的比重达40%，当中也包括日本；日圆近期因日本实施的刺激经济措施而重贬。
国会提出新要求正值TPP谈判处在微妙时期，这项谈判已历时将近五年，官员们希望能够在几个月内完成。
但美国汽车厂商担心日本同业的竞争日益激烈，代表克莱斯勒(FCAU.N)、福特汽车(Ford)(F.N)与通用汽车(General Motors) (GM.N)的美国汽车政策委员会(American Automotive Policy Council)已表示，如果没有纳入强有力的汇率规范，他们将反对这样的协议。
民主党议员Sherrod Brown正在就参议院的一项提案进行两党协调，同时还征询了众议员们的看法。Brown过去曾提出类似提案。
担任众议院筹款委员会下属贸易小组委员会主席的共和党议员Pat Tiberi表示，单独提案的可能性仍在讨论，但两党均有意推动此事。
“我认为两党对汇率操纵同感忧心，”他表示，不过纳入这些规定也可能会招致TPP伙伴国的不满。
一名了解TPP谈判的墨西哥官员表示，目前想在协商中纳入汇率举措，看来有点太晚了。(完)
(编译 张明钧/陈宗琦；审校 龚芳/郑茵)
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