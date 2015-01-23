独家：美国参议院准备出新招阻止贸易伙伴操纵汇率

路透华盛顿1月22日 - 一名资深的民主党人士周四表示，美国国会正重新推动一项法案，旨在阻止贸易伙伴不公平地操纵汇率以取得出口优势。

密西根州参议员Debbie Stabenow表示，她正与两党同僚合作推出一项独立法案，以阻止汇率不实，同时也将目标放在确保太平洋贸易协定中纳入严格的汇率规范。

“我们正讨论适时推出一项法案，”Stabenow在接受路透专访时表示。“我们要传达的讯息是，我们不应同意那些未包含汇率相关强力规范的贸易协定。”

规划中的行动让美国官员面临更加复杂的情势，这些官员已为推动贸易协议快速通过国会这关而奋战，他们也对跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)感到忧心。

TPP涵盖12个国家，总计占全球经济规模的比重达40%，当中也包括日本；日圆近期因日本实施的刺激经济措施而重贬。

国会提出新要求正值TPP谈判处在微妙时期，这项谈判已历时将近五年，官员们希望能够在几个月内完成。

但美国汽车厂商担心日本同业的竞争日益激烈，代表克莱斯勒(FCAU.N)、福特汽车(Ford)(F.N)与通用汽车(General Motors) (GM.N)的美国汽车政策委员会(American Automotive Policy Council)已表示，如果没有纳入强有力的汇率规范，他们将反对这样的协议。

民主党议员Sherrod Brown正在就参议院的一项提案进行两党协调，同时还征询了众议员们的看法。Brown过去曾提出类似提案。

担任众议院筹款委员会下属贸易小组委员会主席的共和党议员Pat Tiberi表示，单独提案的可能性仍在讨论，但两党均有意推动此事。

“我认为两党对汇率操纵同感忧心，”他表示，不过纳入这些规定也可能会招致TPP伙伴国的不满。

一名了解TPP谈判的墨西哥官员表示，目前想在协商中纳入汇率举措，看来有点太晚了。(完)

(编译 张明钧/陈宗琦；审校 龚芳/郑茵)

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