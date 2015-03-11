在美国政府调查之际 投资者暂停起诉银行操纵汇市

路透纽约3月10日 - 在美国司法部开展相关的刑事调查之际，代表投资者起诉12家大型银行的律师同意暂时中止大多数诉讼。

在周一于曼哈顿联邦法院提交的一封信中，司法部表示，原告同意中止诉讼六个月，只有少数例外。

目前在继续调查这些银行操纵汇市的时间是否超过一年。

去年11月，英国和美国监管机构总计对六家银行罚款43亿美元，因其未能阻止旗下交易员图谋操纵汇市。

包括摩根大通(JPM.N)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、花旗集团(C.N)和瑞银集团UBSN.S在内的银行，披露了美国司法部的相关调查。

摩根大通、苏皇和瑞银已经表示，他们正在协商解决调查事宜。周二时，这些银行的代表或是拒绝置评，或是未回复置评请求。

美国司法部发言人Peter Carr称调查正在进行之中。他拒绝进一步置评。

在民间诉讼方面，摩根大通1月份成为首家达成协议的银行，同意支付9,950万美元以了结指控。

投资者指控大银行通过聊天室、即时通讯或电子邮件共谋操纵即期收盘报价WM/Reuters Closing Spot Rates，从而妨碍竞争。

其他被告银行包括美国银行(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根士丹利(MS.N)、苏皇和瑞银。

根据周二披露的协议，原告仍可以从银行业者律师那里获得交易数据及其他一些有限资料。

定于3月26日召开一次听证会。原告律师未对置评请求作出回复。(完)

(编译 张涛/王兴亚；审校 王丽鑫)

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