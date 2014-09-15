美国调查机构在银行发展线人 搜集汇市操纵证据--WSJ

法国大选在即 美国基金投资者最近一周减码欧股基金--理柏
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。
路透9月15日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情消息人士报导，进行汇市操纵调查的美国调查当局已将数名银行雇员发展成线人，搜集针对他们同事的证据。
英国金融市场行为监管局(FCA)和美国监管当局正在调查，大型银行交易员是否存在串谋操纵汇市关键参考汇率的行为。日交易量达5.3万亿美元的外汇市场是全球规模最大，但监管程度最低的金融市场。
华尔街日报报导，美国司法部和联邦调查局(FBI)的调查人员正准备最早在下个月对个别交易员提起刑事诉讼。
该报还称，目前不清楚哪些银行中有配合美国政府调查的秘密线人。
自从美国、欧洲和亚洲当局开始调查是否有一小撮交易员串谋，通过分享客户订单信息操纵汇价以来，外汇市场的职业操守标准受到了严格的审视。
全球范围的调查尚未结束，但审查已震动整个行业，多位顶级交易员被停职或解雇，银行也面临加强监督交易员的压力。
在美国正常工作时间之外，无法立即联系到FBI和美国司法部对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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