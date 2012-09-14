利比亚在调查美领馆遇袭过程中逮捕四人

利比亚内政部副部长谢里夫(Wanis al-Sharif)周四表示，利比亚当局在调查美国驻班加西领事馆遇袭事件中逮捕了四人。周二夜间的这次袭击造成美国驻利比亚大使史蒂文森和另外三名官员身亡。袭击者认为美国拍摄的一部电影亵渎了伊斯兰教先知穆罕默德。图为遭袭击的美国驻班加西领事馆。