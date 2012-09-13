反伊斯兰影片女演员称受蒙骗

路透洛杉矶9月12日电（记者 Alex Dobuzinskis）---引发埃及和利比亚暴力抗议的反伊斯兰影片背景周三开始逐渐浮现，女演员Cindy Lee Garcia称受骗上当，不知道该影片是关於伊斯兰教先知穆罕默德的。

Garcia来自加利福尼亚州贝克尔斯菲市，在YouTube公布的该电影片段中短暂出镜。她表示，去年接到邀请，在电影《Desert Warrior》中出演。

“该电影看起来非常不真实，这都不是我们录制的内容，看起来好怪异。”Garcia在接受路透电话采访时表示。

YouTube上公布的该电影片段有几个名字，其中包括“无辜的穆斯林”，描绘伊斯兰教先知穆罕默德的粗鲁行为。很多穆斯林教信徒认为任何描写伊斯兰教先知的行为都是一种亵渎。

Garcia表示，影片拍摄於2011年夏季，地点在洛杉矶附近的一个教堂，多名男演员站在一面“绿镜”前，描述背景画面。她表示，大约有50名男演员。

Backstage.com上一则过期的演出通知称，《Desert Warrior》是一部低成本的“描述历史上阿拉伯沙漠探险的影片”。演出通知中没有任何演员饰演先知穆罕默德。

Garcia称，“他们告诉我说，影片基於2,000年前的君王时代，大概是基督所在的年代。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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