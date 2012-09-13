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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 13日 星期四 09:55 BJT

奥巴马誓言要将利比亚大使遇害案凶手绳之以法

周二晚间，美国驻利比亚班加西领事馆和一处安全避难场所遭到伊斯兰武装分子袭击，美驻利比亚大使史蒂文森(Christopher Stevens)及三名使馆工作人员遇害。奥巴马誓言要将凶手绳之以法，并下令加强美国在世界各地外交人员的安全。图为史蒂文森。

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