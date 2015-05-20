华盛顿特区蝉联美国最健康城市--调查

路透华盛顿5月19日 - 一项调查周二显示，华盛顿特区再次成为美国最健康城市，明尼阿波利斯圣保罗都会区和圣地亚哥紧随其后，尽管美国人整体上锻炼减少。

美国运动医学学院和Anthem Foundation的美国健康指数（American Fitness Index，AFI）显示，俄克拉荷马城、孟菲斯和印第安纳波利斯垫底。这是该指数编制的第八年。

该指数基于户外运动可选种类、吸烟率、肥胖和糖尿病发病率等指标。

“AFI有两个作用：衡量都市地区的健康程度，呼吁城市和郊区的领导人采取行动设计基础设施，促进积极的生活方式，从而收获正面的健康效果，”AFI顾问委员会主席Walter Thompson说道。

每个地区都会获得一个综合分数。公园在2015年被新增为一项指标。

华盛顿特区连续第二年夺冠，在百分制中获得79.6分，比2014年提高了2分。

报告显示，过去30天里锻炼过的美国人数量去年下降了11%，糖尿病死亡率上升了7.8%。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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