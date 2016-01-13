美国Powerball彩票头奖升至15亿美元

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透1月12日 - 彩票官员称，美国Powerball彩票头奖周二升至15亿美元，成为美国乃至全球单一中奖者能够拿到的最高金额。
德州彩票委员会（Texas Lottery Commission）发言人Kelly Cripe表示，由于周一彩票销售强劲，头奖金额继续上升。
Powerball彩票将于周三开奖。该彩票的范围包括美国44个州、华盛顿特区和两个领地。
多州彩票协会（Multi-State Lottery Association）称，如果中奖者选择立即提现而不是29年分期支付，能够拿走9.3亿美元。
彩票官员们表示，周三开出的头奖是世界上单一彩票持有者可能获得的最高奖金，而且在开奖之前金额料进一步上升。
上一名中奖者于去年11月产生，此后头奖金额一直在上升。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。